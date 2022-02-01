برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يستمد قوته من النار التي تكون حوله، فهو واثق بقدراته بدرجة كبيرة، وإذا خير بين المال والشهرة فسوف يختار الشهرة، ومن أبرز صفاته الطبع الحاد فهو يرد ويتعامل بحدة في أغلب المواقف، رغم أنه على الجانب الآخر متسامح بشكل كبير فهو يسامح كل من حوله، وطموحه يدفعه للوصول لأعلى المناصب.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

توقعت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر الجديد في منزل المشروعات، وذلك من شأنه أن يجعل مولود برج الحمل تصل لأعلى المناصب في الحياة المهنية، لذا عليك استغلال الفرص لتحقيق ما تتمنى.

كن مجتهد ولا تنصاع للعقبات التي تقف أمامك لكي تصل لأعلى المراتب في عملك، إذ أنك تستطيع أن تخلق من حولك أجواءً حيوية، مع رفقاء العمل وتحمس الآخرين على النجاح وتحقيق الأهداف.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الشمس في منزل الأصدقاء تدعمك وتمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، إذ أن ذلك من شأنه أن يجعلك في أعلى درجات الثقة بالنفس لتحقيق كل ماتتمنى والوصول لأوقات ممتعة وسعيد مع من تحب.

ثق بنفسك وقراراتك لكي تصل لعلاقة جيدة وقوية مع أحبائك وأصدقائك وأهلك، إذ أن الثقة بالنفس تجعل الجميع يحترمك ويقدرك مما يجعل تصل لعلاقة صحية مع الجميع، وذلك وفق حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيد العاطفي.

مميزات برج الحمل

مولود برج الحمل لا يتنازل عن وجوده في المقدمة، فهو طموح لأبعد الحدود، لذلك غالبا ما يكون قيادي لأنه يتمكن من السيطرة على الآخرين وتحقيق الأهداف، وفي إطار قدرته على القيادة فهو يتمكن من أن يصنع فرص لنفسه لتحقيق النجاح ولا ينتظر فقط الفرصة لكي تصل إليه.

ومن أبرز مميزات البرج التفاؤل والحيوية لتحقيق الأهداف، فهم قادرين على الإبداع والنجاح ولا يخافوا من اتخاذ خطوات قد تحمل مخاطر لكي يصلوا لما يريدوا، ومولود برج الحمل يكره الروتين والحياة الرتيبة فهو يحب أن يخوض المغامرات مهما كانت العواقب.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب برج الحمل الأنانية فهو يرغب لتحقيق ما يريد، على حساب أي شئ آخر، كما أنه يصاب بالغضب بسهولة، وقد تصيبه نوبات غصب، لا يتمكن الآخرين من تهدئته بسهولة إلى جانب التسرع في إتخاذ مختلف القرارات.