برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يقدر الحب بشكل كبير، كما أنه يحب التواجد في علاقة عاطفية جيدة مع من يحب، لكنه يفضل أن يكون شريك الحياة لديه نفس رغباته، ليكون قادرا على فهمه والتحلّي بالصبر في العلاقة، وهو يميل للتفكير بعقله أكثر لاختيار شريك الحياة، ويأخذ وقتا طويلا للتفكير قبل اتخاذ قرار الالتزام بالعلاقة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة التحكم في العناد، فيجب أن تتحكم في سلوكك، لأن ذلك يجعلك تقع في مشكلات عديدة.

لكي تكون ناجح في عملك يجب أن تجتهد، وتستطيع التعامل بشكل جيد مع رؤسائك وزملاء العمل، لذا عليك أن تتوخ الحيطة والحذر في خطواتك وقرارتك المستقبلية لكي تكون ناجح بها، إذ أن العناد قد يؤخرك لتحقيق ما تتمنى، كن حذر لتصرفاتك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يتضح اليوم بأن تكون انفعالاتك من شأنها أن تؤثر على حياتك العاطفية أيضا وليست المهنية فقط، إذ أن الشمس في مربع برجك، وعليك أن تتحكم في غضبك وانفعالك، حتى لا تقع في مشكلات مع من تحب.

إذا كنت حريصا على علاقتك مع أحبائك لا تنفعل بشكل كبير، وحافظ على هدوئك خلال المناقشات، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

مميزات برج الثور

مولود برج الثور يتسم بعدد من المميزات أبرزها أنه مسئول بشكل كبير، فهو يتحمل المسئولية تجاه عمله وتجاه الآخرين في حياته، كما أنه مخلص بشكل كبير ولا يستطيع أن يخون أو يكذب على من يتعامل معاهم، وفي حال اكتشافه الخيانة يقطع علاقته على الفور مع هذا الشخص.

عيوب مواليد برج الثور

مولود برج الثور عنيد بشكل كبير، وقد يتسبب عنده في انتهاء علاقته مع عدد كبير من أصدقائه وأحبائه، كما أنه غيور لدرجة الشك، كما أنه سليط اللسان وقد يقول أشياء غير صحيحة وغير مقبولة في المشكلات أو عند النقاش الحاد مع غيره.

ورغم عنده الشديد فهو يتسم بالكسل والخمول، وقد يعيش في رتابة وملل أوقات كثيرة، خوفا من تجربة كل ماهو جديد.