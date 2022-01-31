الحكومة تسلم 13 ألف سيارة ضمن مبادرة الإحلال منذ يناير 2021

تلقت الحكومة عبر المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أكثر من 40 ألف طلب إحلال جديد منذ انطلاق المبادرة بعد توجيهات رئاسية في شهر يناير 2021.

وأطلقت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات في شهر يناير 2021، وتستمر خلال العام الحالي، على تنفيذ المبادرة المقرر أن تستمر مرحلتها الأولى حتى عام 2023 بتسليم 250 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، عن ارتفاع عدد الطلبات الصحيحة ومستوفاة الشروط والمقدمة من المواطنين عبر المبادرة إلى نحو 40 ألف طلب حتى اليوم الاثنين 31 يناير 2022.

وقال عوض، لـ«الوطن» إنّ المبادرة سلّمت حتى اليوم نحو 13 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تتوزع بين سيارات ملاكي وأجرة وتاكسي ونقل من عدة ماركات وطرازات متعددة سواء بالتقسيط أو الكاش.

50 سيارة جديدة من ماركة أريزو

وأضاف عوض، أنّ المبادرة سلمت 4045 سيارة ماركة «لادا» و«بي واي دي» بينما سملت 1450 سيارة جديدة ماركة شيفروليه، إلى جانب تسليم 1130 سيارة هيواندي، و4430 نيسان، إضافة إلى 1120 سيارة ماركة شيري، و450 سيارة ماركة كينج لونج، و325 سيارة ماركة، إضافة إلى 50 سيارة جديدة من ماركة اريزو التي أضيفت إلى المبادرة منذ أيام قليلة.

285 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

وأشار عوض إلى أن إجمالي الحافز الأخضر، الذي قدمته المبادرة من خلال الخزانة العامة للدولة؛ لدعم المواطنين في الاشتراك بالمبادرة سواء بتحمل جزء من قيمة السيارة الجديدة أو تحمل جزء من مقدمة السيارة في نظام التقسيط وصل إلى 285 مليون جنيه حتى اليوم.