بتر عقلة أصبع لأم طالبة في الشهادة الإعدادية.. أغلق مدرس الباب على يدها

أصيبت ربة منزل في منية النصر بمحافظة الدقهلية، ببتر في عقلة أصبع الإبهام لليد اليمنى، بعدما أغلق مسئول الأمن في مدرسة بوابة المدرسة على يدها، دون قصد منه، وذلك خلال قيامها بالذهاب إلى لمدرسة للاطمئنان على ابنتها التي تؤدي امتحان الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الأول، وجرى نقل الأم إلى مستشفى منية النصر المركزي للعلاج.

نقل أم عقب إصاباتها أمام لجنة الشهادة الإعدادية

ورد لمأمور مركز شرطة منية النصر، بلاغ من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول المصابة «إيمان القطب محمد»، 47 سنة ربة منزل، ومقيمة بقرية الرياض دائرة المركز، مصابة ببتر بعقلة أصبع الإبهام لليد اليمنى، وجرى عمل الإسعافات الطبية اللازمة لها.

مدرس أغلق باب المدرسة علي يدها اليمني

وبسؤال المصابة في محضر الشرطة، اتهمت مسؤول الأمن المدعو «ا. أ. ع.»، 49 سنة، مدرس مجال صناعي بمدرسة علي زكريا ببرمبال القديمة، وأكدت أنه أغلق الباب الرئيسي للمدرسة المنتدب للعمل بها أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، على يدها اليمنى وتسبب في أحدث ما بها من إصابات.

وأكدت المصابة في أقوالها، أن المدرس أغلق الباب علي يدها عن طريق الخطأ ودون قصد منه وذلك أثناء ذهابها للاطمئنان على ابنتها «ياسمين م. ع.»، 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وعقب إصاباتها جرى نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي للعلاج.

وتحر عن ذلك المحضر رقم 859 لسنة 2022 جنح منية النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.