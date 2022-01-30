أيمن يونس: «المنتخب مفيهوش ألوان.. ولعبنا بجبروت فرعوني أمام المغرب»

قال أيمن يونس لاعب الزمالك والمنتخب المصري الأسبق، اليوم، إن الإصابات العضلية المتكررة في صفوف لاعبي المنتخب الوطني منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية تحتاج إلى رد من الجهاز الطبي، متابعا: «الإصابات كلها بنحس أنها في نفس المكان وفي حالة العنف تختلف الإصابات، والنقطة دي لازم توضع في الحسبان».

توضيح لإصابة لاعبي المنتخب

وأضاف يونس، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة «on»: «أبو جبل والشناوي تعرضا لنفس الإصابة، وهذه الإصابات مرتبطة بالأحمال البدنية وأتمنى أن يحدث توضيح لهذه النقطة، ويجب أن يتم التعامل مع إعادة تأهيل اللاعبين بشيء من الجدية».

وتابع: «لعبنا بقوة شخصية وجبروت فرعوني وسيطرنا على الكرة بشكل كامل، وأقنعنا الخصم نفسيا بأننا الأفضل رغم تأخرنا في نتيجة المباراة، واللاعبون قدموا شو مش طبيعي».

وأشاد لاعب منتخب مصر الأسبق، بمستوى أحمد فتوح ظهير أيسر المنتخب الوطني، ومحمد أبو جبل حارس الفريق: «تصدي أبو جبل للكرة كسبنا المباراة، ولولاه كنا رحنا في متاهة، وعمر كمال مش طبيعي، ومحمد عبدالمنعم لازم نصفق له، وكنت متخوف من أيمن أشرف وأعتذر له لأنه قدم مباراة رائعة وكان من نجوم المباراة، ومحمد النني كان رائعا، وعمرو السولية قدم عرضا جميلا».

اللاعبون احترموا 100 مليون مصري

كما أعرب عن سعادته، بروح الفريق رغم اختلاف انتماءات اللاعبين بين الأندية الكروية في مصر، قائلا: «اللاعبون احترموا 100 مليون مواطن مصري، ده شباب محترم بيمثل مصر، دي ناس فاهمة يعني ايه منتخب، والمنتخب مفيهوش ألوان، وده شباب محترم بيمثل بلده».