وزير الرياضة يطالب بتخفيف انتقادات أداء المنتخب: «ولادنا حساسين جدا»

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشعب المصري بفوز المنتخب على نظير الإيفواري في مواجهة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بضربات الترجيح، «مبروك لينا وللمصريين، اللي حصل النهاردة حاجة كبيرة جدا، وجميلة، وتدينا الثقة في منتخبنا الذي يُعاد بناؤه مرة أخرى، إحنا انتقلنا بقى من حتة لازم نصبر على المنتخب، لنقطة لازم ندعم المنتخب، وأنا مع النقد الفني، بس اللي مايخليناش ضد منتخبنا وضد نفسنا»، فيجب أن نكون جميعا بكل قوة وجدارة خلف منتخب مصر.

أداء المنتخب تطور عن أول مباراة في البطولة

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على قناة «إم بي سي مصر»: «حساسين جدًا ولادنا دول، وبيأثر عليهم النقد بشكل كبير، بس فيه فرق كبير بين أدائنا في أول ماتش ودلوقتي، عاوز أقول إن منتخب مصر من بعد 2011 لحد مباراة ليبيا الأخيرة مكنش فيه نتائج، حتى البطولات الإفريقية متأهلناش، وكأس العالم اتأهلنا ولما روحنا اتغلبنا 3 مباريات بدون أداء ورجعنا».

نقوم ببناء المنتخب من جديد

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر نظمت كأس أمم إفريقيا، «تم تنظيمها بشكل جيد جدًا، التنظيم نفسه كان يخلي الناس اللي بتلعب في الشارع والحارة عندها روح رياضية، مكنش فيه وقتها عند اللاعبين الروح اللي كانت تخليهم يلعبوا، عملنا وقفة وتغيير، ونقوم ببناء المنتخب من جديد، بصفة خاصة الجيل ده من أفضل الأجيال اللي فيها عناصر جيدة، زي صلاح وتريزيجيه والأسماء الكبيرة دي كلها، كان ناقص بس الدعم النفسي، مكنش فيه أداء بالشكل الكافي وكان الأداء لا يعبر عن منتخب مصر».

لا صوت يعلوا على صوت المعركة

وتابع: «من أول مبارة ليبيا وما بعدها، وحتى في الدورة العربية، كان فيه روح، بصفة شخصية أنا لاحظت ده، كانت روح خايفة على التيشيرت وعلى المنتخب، ويقاتلوا ويروحوا ويجيوا بشكل أو بآخر، إحنا مع النقد، بس لازم يتوقف عند النقد فقط ويكون خفيفا، ولا صوت يعلوا على صوت المعركة، منتخب مصر موجود في بطولة كبيرة جدا».