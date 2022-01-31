أستاذ مناعة بأمريكا: «BA .2» أسرع في الانتشار من أوميكرون بمرة ونصف

قال الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ وأخصائي أمراض الباطنة والمناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، إن متحور أوميكرون الجديد BA .2، متشابه مع أوميكرون، موضحًا: «هناك بعض التغيير في الكود الجيني للمتحور الجديد، مقارنة بأول متحور لأوميكرون، بخصوص البروتينات التي تؤثر على الأجزاء الفيروسية، التي تلتصق بالخلايا، وتسبب المرض، وبالتالي فهو أسرع في الانتشار من أوميكرون بمرة ونصف، بحسب بعض التقارير».

الدنمارك أكثر البلدان

أضاف خضر في لقاء مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض على قناة DMC، أن الدنمارك أكثر البلدان التي انتشر فيها متحور BA .2، بواقع 50 ألف حالة حتى الآن، ولا يوجد اختلاف في الأعراض، وعموما فإن أوميكرون، قد يسبب الوفيات، وبعض الحالات الشديدة، لكن نسب الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات مقارنة بالمتحورات الأخرى قليلة.

نسبة تطعيم كبيرة في الدانمارك

تابع أستاذ وأخصائي أمراض الباطنة والمناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، أن نسبة التطعيم في الدنمارك، تقدر بنحو 83%، وخطورة أوميكرون بالنسبة للمطعمين، أقل بكثير من غيرهم، لافتًا إلى أن الدنمارك قد ترفع القيود، لكن الحكومة ما زالت توصي باستمرار ارتداء الكمامات، لأن عدد حالات الوفيات قلت كثيرًا مقارنة بالعام الماضي.

بعض أعراض أوميكرون

وفي وقت سابق، صرّح قال الدكتور أحمد الأنصاري، استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس لـ«الوطن»، بوجود أكثر من عَرَض وعلامة على الإنسان عندما يصاب بمتحور «أوميكرون»، مثل الطفح الجلدي متفاوت الشدة وقد تكون مثيرة للحكة الشديدة، إذ يظهر في كل أجزاء الجسم، ويكون مشابها لتورم الأصابع، من خلال ظهور بقع حمراء أو أرجوانية، وتبرز فوق الجلد.