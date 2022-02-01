من أعلى قمة في سانت كاترين.. يوتيوبر كويتي يروّج للسياحة المصرية

استقبلت مدينة سانت كاترين، اليوتيوبر الكويتي، محمد الظفيري، يوم الجمعة الماضي، حيث الطقس شديد البرودة، إذ وصلت درجة الحرارة حينها إلى 4 درجات في النهار، ثم توجه إلى جبل موسى في رحلة استغرقت 5 ساعات، ووصل إلى قمة الجبل، ووثق ذلك في فيديوهاته؛ التي نشرها على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ ترويجًا للسياحة المصري، وتشجيع الآخرين على القيام بنفس تجربته وزيارة المعالم السياحية المختلفة في أم الدنيا.

ونشر «الظفيري»، فيديو الأحد الماضي، وهو داخل دير سانت كاترين بعد رحلته إلى جبل موسى، ورصد المعالم السياحية في الدير، مشيدًا بـ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها المدينة.

مشاهدة شروق الشمس من فوق قمة جبل موسى

من جانبه، قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن رحلة اليوتيوبر الكويتي محمد الظفيري، إلى المدين استغرقت ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الرحالة الكويتي أصر على زيارة المدينة في فصل الشتاء لمشاهدة الثلوج على قمم الجبال ومشاهدة أهم لحظة في العالم وهي شروق الشمس من على قمة جبل موسى.

وأوضح «العناني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه الترويج السياحي التي تقوم به وسائل الإعلام المصرية، ونشر الأجواء الشتوية الباردة داخل المدينة؛ أدى إلي زيادة الإقبال السياحي على المدينة وتسابق المشاهير لأخذ لقطات وفيديوهات لمتابعيهم حول سانت كاترين.

رحلة اليوتيوبر رفقة دليل بدوي

وأضاف رئيس المدينة، أن اليوتيوبر الكويتي، وصل إلى جبل موسى برفقة دليل بدوي في رحلة بالجمل وسيرًا على الأقدام، وشرح كيفية الصعود إلى الجبل والقيمة الدينية له، وهي الرحلة التي وثقها من خلال فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدًا أن تلك الزيارة تساعد على تنشيط السياحة العربية الوافدة إلى المدينة.