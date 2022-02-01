التعليم: تصحيح امتحانات الإعداداية يوميا وتوزيع درجات السؤال إذا وجد خطأ

انتظمت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وعقدت الامتحانات ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، بعد أن وضعها الموجهون الأوائل في كل مديرية.

وقال مصطفى عبده مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة منذ بداية عقدها، موضحا أنه لم يتم رصد أي شكاوي من الطلاب، ويتم تصحيح أوراق الإجابة أول بأول ورصد الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة تمهيدا لإرسالها للمديرية لإعلان نتيجتها.

وأضاف «عبده»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعقد ورقيا والإجابة على الأسئلة في ورقة منفصلة، وغير مسموح لأي طالب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول، مؤكدا أن التصحيح يتم في كنترولات مؤمنة ومراقبة جيدا.

حريصون على مصلحة الطالب في عملية التصحيح

من جانبها، قالت سمية الخطيب، وكيلة مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إنه في حالة وجود أي خطأ في سؤال ما في امتحانات الشهادة الإعدادية يتم توزيع درجاته على بقية الأسئلة، مؤكدة أن المديرية حريصة على مصلحة الطالب في عملية التصحيح.

وأضافت «الخطيب»، لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي أعمال لتسريب الامتحانات وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة سير العملية الامتحانية في جميع المدارس ومراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة جيدا

بينما قال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، إن التصحيح يتم بشكل مؤمن جيدا وفي حالة وجود سؤال خطأ يتم توزيع درجاته على بقية الأسئلة بشكل طبيعي، موضحا أن التصحيح يتم وفق جميع التعليمات التي أصدرتها المديرية.

وأضاف «إبراهيم»، أن الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وغير مسموح لأي معلم أو طالب دخول اللجنة دون ارتداء الكمامة، موضحا أنه تم تخصيص طبيب زائر في كل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب والمعلمين.

ويؤدي اليوم الثلاثاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة الأجنبية في محافظة القاهرة، وامتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية في محافظة الجيزة، ورقيا وعلى مستوى المديرية.