أمريكا تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجوم الحوثيين

صرح الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، فى وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أنه يتواصل مع المسئولين بدولة الإمارات لمتابعة ومناقشة التهديدات الحوثية الأخيرة على الإمارات .

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي، خلال استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث قال: «وجهت لبذل ما هو لازم لدعم دول الخليج، وسنقف إلى صف حلفائنا حسبما ذكرت وكالة رويترز».

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في وقت سابق أن إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب قيد النظر، وجاءت تلك التصريحات بعد ما طالبت الإمارات بشكل رسمي الإدارة الأمريكية والكونجرس بإعادة تصنيف جماعة الحوثى كمنظمة إرهابية أجنبية .

وفى الشأن ذاته، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات، وهو ما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، كذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أمس، أن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين .

الإمارات تعترض هجمات الحوثى

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، أمس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، موضحة، في بيان، أنه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

ولاقى الهجوم على منشآت مدنية في الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، أن واشنطن تبحث زيادة الإمكانيات الدفاعية للإمارات بعد هجمات الحوثيين.