إجراءات الحصول على خدمة الصرف الصحي ووصلات المباني والمنشآت الصناعية

أكدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الإدارة العامة لوصل المباني هي الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المنشآت على شبكة الصرف الصحي بالطرق السليمة وطبقاً للمواصفات واللوائح والقوانين المعمول بها وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بالشركة، وأيضا تقنين وضع العقارات المتصلة خلسة على الشبكة حفاظاً على الشبكة وتحصيل مستحقات الشركة من حق انتفاع على الشبكة وتوصيل وخلافه وذلك لتنمية الموارد المالية للشركة بشكل يناسب العميل ويحافظ على حقوق الشركة وبأسرع وقت مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على بيئة نظيفة.

إجراءات خدمة وصل المباني

وأوضحت شركة الصرف الصحى بالقاهرة في تقرير لها إجراءات تقديم خدمة وصل المبانى هى كالتالى،

-استلام مستندات التعاقد.

-إبرام التعاقد في حالة استيفاء المستندات.

-استلام طلب لحين استيفاء المستندات على أن يتم استكمال المستندات بواسطة العميل.

-تحرير أذن الدفع بقيمة المعاينة وسداد رسوم المعاينة.

في حالة التوصيل سكني

-تحديد قيمة المقايسة من قبل الإدارة العامة لوصل المباني.

-تحرير إذن الدفع وسداد المستحقات.

-إصدار خطابات للجهات المختصة لاستخراج تصاريح الحفر.

-استلام تصاريح الحفر.

-نموذج 13 مع تصاريح الحفر لإرساله لإدارة الترميمات والتنفيذ .

في حالة التوصيل غير سكنى

-يتم أخذ الموافقة الإدارة العامة للصرف الصناعى على التوصيل بناءاً على نموذج 15 وصل مبانى، يتم استكمال الإجراءات طبقاً لما ورد بعاليه.

وصلات الصرف الصناعى

ومن ناحية أخرى، توجد وصلات للصرف الصناعي وهي من اختصاص الإدارة العامة للصرف الصناعي بشركة الصرف الصحي بالقاهرة حيث يعتبر صرف المنشآت الصناعية من أكبر التحديات التي تواجه شركة الصرف الصحى نتيجة تأثيره الخطير على شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لما تحتويه المخلفات الصناعية على مواد صلبة عالقة تؤدي إلى انسداد بالشبكة ويؤدى صرف المخلفات المحتوية على كيماويات إلى الإضرار بالمنشآت الخرسانية والهياكل والأجزاء الحديدية وإلى تصاعد غازات ضارة غير مرغوب فيها تؤثر على القائمين بأعمال التشغيل والصيانة كما يؤثر الصرف الصناعى للمنشآت تأثيرا" سلبيا" على عملية المعالجة بالحمأة المنشطة لمياه الصرف الصحى،ويتطلب ذلك إحكام الرقابة على صرف المحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والعامة بهدف مطابقة صرف المخلفات السائلة للمواصفات القياسية الواردة بالقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المتخلفات السائلة .

اجراءات الحصول على خدمة الصرف الصناعى

وفيما يتعلق بإجراءات تقديم خدمة الصرف الصناعى فهى تتضمن،

-إجراء التعاقد مع العملاء على أداء الخدمة أو إستلام طلبات العملاء ثم يتم تسجيلها دفترياً

-يتم تسليم التعاقدات أو طلبات العملاء للإدارة العامة للتحكم فى الصرف الصناعى

-يتم متابعة إجراء المعاينة طبقاُ لدليل الخدمات الجماهيرية ومعرفة المبالغ المالية واجبة السداد.

-سداد العملاء لمستحقات الصرف الصناعى.

-يتم الإستعلام عن المستحقات على برنامج الحاسب الآلى " للصرف الصناعى".

-يتم تحرير إذن الدفع وتحصل المبالغ المستحقة.

-يتم تسليم إيصال سداد وخطاب وموافقة على الخدمة المطلوبة للعميل ( إذا طلب ).

-يتم تسليم صورة من إيصال السداد وصورة من خطاب الموافقة على الخدمة المسلم للعميل للإدارة العامة للتحكم فى الصرف الصناعى.

توجد حالتين للسداد

الحالة الأولى : سداد العميل المديونية كاملة ويتم إجرائها طبقاً للخطوات السابقة .

الحالة الثانية : سداد العميل جزء من المديونية وإستلام طلب التقسيط من العميل وتسليم الطلب للإدارة العامة للتحكم فى الصرف الصناعى وإستقبال آلية التقسيط والمبلغ المطلوب سداده كمقدم.