طلاب «أولى ثانوي» يختتمون امتحانات نصف العام بالرياضيات واللغة الثانية

يختتم طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء 2 فبراير، امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الحالي 2021-2022، والتي بدأت يوم السبت 22 يناير الجاري، وفقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي ما يقرب من 600 ألف طالب وطالبة بـ«أولى ثانوي» اليوم الأربعاء، امتحان مادة الرياضيات، واللغة الأجنبية الثانية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا.

ويبدأ امتحان الرياضيات من الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ثلاث ساعات على أن ينتهي يوم الثانية عشر ظهراً، ويبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية الثانية عشر ونصف ولمدة ساعة ونصف.

أسئلة الامتحان تقيس مستوى الفهم وتخصيص أسئلة المتفوقين

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحان ورقياً بنظام «الأوبن» تتم على مستوى المدرسة، وأنه يسمح للطلاب باصطحاب التابلت أثناء عقد امتحانات للاستعانة بالمواد التعليمية (بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الإلكتروني).

وأضافت وزارة التعليم، أن أسئلة الامتحان تقيس مستوي الفهم والتحليل والتطبيق عند الطلاب، وتخصيص أسئلة للمستويات العليا، أي المتفوقين، لافتاً إلى أن المركز القومي للامتحانات وضع مواصفات للورقة الامتحانية لجميع المواد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد شكل وطريقة وضع أسئلة الامتحانات، وتم إرسالها للمدارس لوضع الامتحان من حيث قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

غداً.. طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع

فيما يختتم، طلاب الصف الثاني الثانوي، غداً الخميس 3 فبراير، امتحانات نصف العام الدراسي، حيث يؤدي طلاب علمي مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان علم والنفس والاجتماع.

ويبدأ امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين على أن ينتهي الساعة الحادية عشرة ظهراً.