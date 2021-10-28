المشدد 7 سنوات لخباز هتك عرض طفلتين في الشرابية: «كانوا عاوزين يشربوا»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بهتك عرض طفلتين، بمنطقة الشرابية، في مارس الماضي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، ومحمد منير الجوهري، وأمانة السر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 2538 لسنة 2021 جنايات الشرابية، أن المتهم «إ.ع» 45 عامًا، عامل، هتك عرض المجنى عليهما الطفلتين «هـ.ع» 7 سنوات و«ن.ع» 5 سنوات، واللتان لم يبلغا من العمر 18 عامًا، بالقوة والتهديد بأن قام بحسر ملابسهما كرها عنهما ولامس مواطن عفتهما.

كما كشفت التحقيقات أنه حجز المجنى عليهما، بأن منعهما من الخروج من المحل الخاص به إلا بعد أن قام بالانتهاء من جريمته سالفة الذكر، ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها من قانون العقوبات ومكرر من قانون الطفل.

تحريات الشرطة

وشملت أوراق القضية، التحريات التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة الشرابية، وقال في محضر تحرياته وأقواله بالنيابة العامة، إنه بإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، توصل إلى قيام المتهم بهتك عرض كلاً من «هـ.ع»، و«ن.ع»، وكان ذلك بـ«فرن العيش» المتواجد في الشرابية، حيث إنه أثناء دخول المجنى عليهما الفرن لشرب المياه قام المتهم بالدخول خلفهما وأغلق باب الفرن وهتك عرضهما.