برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل نشيط ودؤوب، ويحب المغامرة، كما أنه يكره الظلم ويحب أن يحكم بالعدل في أي موقف يقول رأيه فيه، وهو قائد رائع حيث إنه يستخدم الصدق والصراحة في التعامل مع مرؤوسيه لذا يحبه الجميع، وهو يهدأ بسهولة بعد الغضب، ويسامح عن أخطائه، بشكل عفوي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مواليد برج الحمل بالتقدم بهدوء وعدم الإعلان عن الخطط، إذ إن التعامل عكس ذلك والإعلان عما ترغب فيه قد يتسبب في خسارة كبيرة.

يجب عليك الاهتمام براحة أعصابك وتنظيم جهودك لكي تصل لأعلى المناصب في عملك، إذ إن العصبية والعند لن يُفيدا بشيء لكنهما قد يضرانك، لذا عليك الاهتمام.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر وينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي، أن تحفاظ على الأسرار فعليك أن تكون كتوم لكي تكون موضع ثقة للآخرين.

وعندما تكون في موضع ثقة للآخرين يجعلك ذلك في علاقة قوية، مع من تحب وشريك الحياة، فذلك من شأنه أن يحسن علاقتك بأحبائك ومن الأفضل أيضا ألا تتبرع أيضا بالحديث عن أخبارك.

مواصفات رجل برج الحمل

ويتسم رجل برج الحمل بطيبة القلب فهو يحب الجميع ويسامح في الأخطاء، كما أنه لا يرضى بأنصاف الحلول ويحب أن يحقق كل ما يهدف له من غير نقصان، كما أنه ملئ بالطاقة ولديه قوة تقوده لنجاحاته.

ومن أبرز عيوب رجل برج الحمل أنه عنيد وعنيف بطبعه خاصة وقت الغضب، ما يضعه في مشكلات عديدة تجعله يخسر عدد كبير من الأشخاص، كما أنه أناني واستبدادي وينتهز الظروف لكي يصل لكل ما يريد.

صفات إمرأة برج الحمل

وتتسم إمرأة برج الحمل بالعفوية وهي نشيطة بشكل كبير، كما أنها شجاعة ولا تخشى أحد عندما يكون لديها حق وتحقق ما تريد، وأبرز مميزاتها الشغف بالحب والعواطف، أما أبرز عيوبها الاستعجال في مختلف أمور الحياة، وتصل صراحتها الزائدة لحد التسبب في أذية الغير والدخول في مشكلات عديدة، تجعلها تخسر عدد كبير من أصدقائها وأحبائها.