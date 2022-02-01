درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في مصر

بعد موجة الأمطار الذي شهدتها القاهرة وعدد كبير من المحافظات المختلفة على مدار أمس الاثنين، تواصل هيئة الأرصاد الجوية، من خلال بياناتها الرسمية التي تصدرها على مدار اليوم، بوسائل الإعلام المختلفة أو من خلال صفحتها على السوشيال ميديا، نشر توقعاتها بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس، خلال الساعات المقبلة.

أوضحت الهيئة أن هناك حالة من الاستقرار الطفيف في حالة الطقس اليوم، مع توقع سطوع الشمس على فترات متقطعة على القاهرة ومناطق متفرقة من الجمهورية، مع استمرار سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على كل السواحل الغربية، ومحافظات الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 18 11

طنطا 17 09

شبين الكوم 18 10

مطروح 17 10

السلوم 18 09

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 19 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 19 10

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 20 10

كاترين 11 01-

الطور 19 08

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 11

نويبع 17 11

طابا 17 10

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 19 06

سوهاج 20 07

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 20 06

شلاتين 22 12

قنا 17 06

الأقصر 20 07

أسوان 20 07

إدفو 20 08

أبو رماد 21 11

حلايب 20 13

رأس حدربة 20 13.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على المدن العربية

مكة 27 19

المدينة 21 13

الرياض 22 10

المنامة 22 16

أبو ظبي25 18

الدوحة 26 17

الكويت 21 09

دمشق 13 02

بيروت 17 13

عمان 11 06

القدس 11 05

غزة 17 09

بغداد 16 05

مسقط 27 21

صنعاء 24 08

الخرطوم 27 14

طرابلس 15 10

تونس 17 09

الجزائر 15 07

الرباط 22 07