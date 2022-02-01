الإسكان: الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري مخصصة للمصريين في الداخل فقط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%، بمشروعات «سكن مصر ودار مصر وJANNA»، على أن يتم التقديم وسداد المقدمات والتسجيل إلكترونيا بدءا من 15 فبراير الجاري.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا يجوز لغير المصريين في الداخل التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج، لهم مشروعات أخرى يتم طرحها بشكل دوري، لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة لهم.

اقرأ أيضا «الإسكان»: بدء إعادة تسكين أهالي مثلث ماسبيرو بـ950 شقة في أبريل

وأضافت «عبد الحميد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الإعلان الجديد، الذي تم طرحه اليوم، خاص بالمصريين في الداخل، مشيرة إلى أن التمويل العقاري يستلزم أن يكون المتقدم موجود داخل البلاد.

مشروع «سكن مصر»

يتضمن «سكن مصر» وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة، ناصر «غرب أسيوط»، الشروق، بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

اقرأ أيضا الإسكان تتابع تطوير سور مجرى العيون.. 1924 وحدة ومول ومسرح مكشوف

مشروع «دار مصر»

يتضمن مشروع «دار مصر» وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: السادات، 15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة، حدائق أكتوبر، وبمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز

مشروع «JANNA»

يتضمن مشروع «جنة للإسكان الفاخر» وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: 6 أكتوبر، المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، بمساحات تتراوح بين 100 و151 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

الطرح الجديد بأسعار مختلفة

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الطرح الجديد يتضمن مدنا متنوعة بأسعار مختلفة لملاءمة ظروف جميع المواطنين، وتخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز، على أن يسدد المواطن مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، خلال الفترة من 15 فبراير إلى 8 مارس المقبل.

شروط التقديم