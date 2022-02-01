الإسكان: الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري مخصصة للمصريين في الداخل فقط
كتب:
أيمن حمزة
01:00 م | الثلاثاء 01 فبراير 2022
المهندسة مي عبد الحميد للوطن : إعلان الوحدات السكنية الجديدة بمشروع سكن ودار مصر وجنة للمصريين في الداخل فقط
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% و8%، بمشروعات «سكن مصر ودار مصر وJANNA»، على أن يتم التقديم وسداد المقدمات والتسجيل إلكترونيا بدءا من 15 فبراير الجاري.
وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا يجوز لغير المصريين في الداخل التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج، لهم مشروعات أخرى يتم طرحها بشكل دوري، لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة لهم.
اقرأ أيضا «الإسكان»: بدء إعادة تسكين أهالي مثلث ماسبيرو بـ950 شقة في أبريل
وأضافت «عبد الحميد»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الإعلان الجديد، الذي تم طرحه اليوم، خاص بالمصريين في الداخل، مشيرة إلى أن التمويل العقاري يستلزم أن يكون المتقدم موجود داخل البلاد.
مشروع «سكن مصر»
يتضمن «سكن مصر» وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة، ناصر «غرب أسيوط»، الشروق، بمساحات تتراوح بين 106 و133 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.
اقرأ أيضا الإسكان تتابع تطوير سور مجرى العيون.. 1924 وحدة ومول ومسرح مكشوف
مشروع «دار مصر»
يتضمن مشروع «دار مصر» وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: السادات، 15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة، حدائق أكتوبر، وبمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز
مشروع «JANNA»
يتضمن مشروع «جنة للإسكان الفاخر» وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن: 6 أكتوبر، المنيا الجديدة، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، بمساحات تتراوح بين 100 و151 مترا مربعا، على أن يسدد المواطن 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.
الطرح الجديد بأسعار مختلفة
أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الطرح الجديد يتضمن مدنا متنوعة بأسعار مختلفة لملاءمة ظروف جميع المواطنين، وتخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز، على أن يسدد المواطن مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا، خلال الفترة من 15 فبراير إلى 8 مارس المقبل.
شروط التقديم
- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.
- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021.
- أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا.
- يحق للصندوق أو/ وللجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.
- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.
- أن يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تحدد وفقا للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)،
- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.
- كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المدعم من خلال مبادرتي البنك المركزي لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها، لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنويا (متناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنويا (متناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.