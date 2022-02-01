البورصة تغلق على ارتفاعات جماعية.. ومكاسب السوقي 6.3 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعاً بنسبة 0.98%، عند مستوى 11603.33 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.56%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2151.99 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3171.23 نقطة مرتفع بنسبة 1.52%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 1.35%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.35%، ليغلق الجلسة عند 2024.91 نقطة، وبلغت قيم التداولات 782.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 291.6 مليون سهم، وتنفيذ 29.098 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 184 سهمًا، إذ ارتفع 103 أسهم، مقابل انخفاض 18 سهمًا، واستقر 63 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يخترق مستوى مقاومة 11600 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن استمرار مشتريات المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، دفع مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود، ونجح المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 نقطة، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية.

وأضاف، أن استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء مع ارتفاع أحجام وقيم التداولات، يتجه بالمؤشر إلى اختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 11700 نقطة، متوقعاً في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11500 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يرتد من مستوى 2100 نقطة

وتابع «عيد»، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء والارتداد من مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت نشاط ملحوظ بجلسة اليوم بعد إعلان المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية أمس، وخروج 12 شركة من المؤشر السبعيني وانضمام 11 شركة الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السبعيني.

ويتوقع «عيد»، اتجاه المؤشر السبعيني بهذا الأداء لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 18.2 مليون جنيه للمصريين، و16.4 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 34.6 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 748.201 مليار جنيه، بمكاسب 6.3 مليار جنيه.