حزن وصراخ طلاب الإعدادية بعد أداء امتحان العلوم بالبحيرة

سيطرت حالة من الحزن على عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة، عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة العلوم اليوم الثلاثاء، حيث أشار الطلاب إلى أن الامتحان تضمن العديد من النقاط الصعبة التي تفوق مستوى الطالب المتوسط، وجاءت الأسئلة على عكس توقعاتهم.

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شكاوى الطلاب من عدم كفاية الوقت المخصص لامتحان العلوم

وأشار غالبية طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة، في بث مباشر على صفحات «الوطن»، إلى أن الوقت المخصص لأداء امتحان العلوم لم يكن كافياً، نظراً لصعوبة العديد من النقاط، التي يتطلب حلها المزيد من الوقت، كما عبر أولياء أمور عدد من الطلاب عن غضبهم أيضاً عقب خروج أبنائهم من لجان الامتحان.

تباين آراء الطلاب حول امتحان اللغة العربية

وفي السياق ذاته، شهدت مدارس البحيرة خلال الأيام الماضية، تباين حول آراء الطلاب عقب امتحان مادة اللغة العربية، حيث أكد عدد من الطلاب علي سهولة الامتحان، بينما شكا البعض الآخر من صعوبة الامتحان.

طلاب الإعدادية بالبحيرة يشكون من صعوبة الإنجليزي

واتفقت آراء طلاب الشهادة الاعدادية فى البحيرة على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، حيث شهد محيط المدارس حالات من الصراخ والبكاء عقب أداء الامتحان، مشيرين إلى أن العديد من الأسئلة جاءت من خارج المنهج المقرر لهم، طبقاً لكتب وزارة التربية والتعليم.

وكيل «تعليم البحيرة» يتفقد لجان امتحانات الإعدادية

ومن جانبه، قام يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية لعدد من المدارس ولجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مدار الأيام الماضية، للوقوف على مدى الالتزام داخل اللجان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا، وضمن خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، وحفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب.

وتستقبل مدارس البحيرة 119742 طالباً وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، داخل 700 لجنة، بنطاق 18 إدارة تعليمية موزعة على مختلف مدن ومراكز المحافظة.