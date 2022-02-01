قطع المياه عن مدينة سمالوط الأربعاء والسبت لأعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه عن مدينة سمالوط غداً الأربعاء، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 مساءً، لإجراء بعض أعمال الصيانة.

إجراء صيانة بمحطة المياه الرئيسية بعرب الزينة

وذكر بيان صادر عن شركة المياه أنه سيتم أيضاً قطع المياه عن مدينة سمالوط يوم السبت، الموافق 5 من الشهر الجاري، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة المياه الرئيسية بناحية «عرب الزينة»، بدائرة مركز سمالوط.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات والمصالح الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى، يتم الإتصال على رقم الخط الساخن 125 للتعامل الفوري معها.

برنامج تدريبي لرفع كفاءة وتنمية مهارات قراء العدادات

وعقدت شركة مياه المنيا، في وقت سابق، برنامجاً تدريبياً لقراء الشركة لرفع كفاءة وتنمية مهارات قراء العدادات، للقيام بأداء الأعمال بأفضل صورة ممكنة، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وقال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن التدريب جاء في إطار حرص الشركة على النهوض بالموارد البشرية، خاصةً القراء والمحصلين، لأنهم عصب الشركة، حيث يتم تعريف القراء بدورهم في تقليل كمية المياه غير المحاسب عليها، والطرق المختلفة لقياس استهلاك المياه، ومعرفة أجهزة تسجيل قراءة العدادات، وذلك لكسب ثقة ورضا العملاء.

كما أوضح كل من المهندس عصام غالي، وأحمد رمضان، مسؤلا تحديث بيانات خدمة العملاء، أنه تم تعريف قراء العدادات بشرائح حساب استهلاك المياه، وهيكل وفئات العملاء، وكذلك أنواع المخالفات والتوصيلات غير المشروعة، وتأثيرها على إيرادات الشركة.