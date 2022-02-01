موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 لمتوسطي الدخل بفائدة 3 و8%

مع الطرح الجديد الذي أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، الذي تضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% و8% للمواطنين من متوسطي الدخل، بدأ الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، في البحث عن موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022.

موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

كشفت الوزارة في البيان الصادر اليوم، عن موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022، إذ من المقرر أن يبدأ سداد المقدمات، والتسجيل إلكترونيًا، على الموقع الإلكتروني للصندوق، في الفترة من 15 فبراير حتى 8 مارس المقبل.

بعد ذلك يجرِ اختيار المدينة، وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني خلال فترتين:

- الأولى من 15 مارس حتى 16 مارس 2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

- الثانية من 17 مارس حتى 24 مارس 2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقًا بالإعلان الأول «ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز».

وكانت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أشارت إلى أنّ تخصيص الوحدات السكنية في سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة، سيكون بأسبقية الحجز، على أن يقوم المواطن بسداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة المذكورة.

تفاصيل شقق سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة

ويتضمن مشروع سكن مصر وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في: أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة- القاهرة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة- ناصر «غرب أسيوط»- الشروق، بمقدم حجز 40 ألف جنيه، ومساحات تتراوح بين 106 أمتار مربعة إلى 133 مترًا مربعًا.

أما مشروع دار مصر يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري أيضًا في: السادات- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة- حدائق أكتوبر، بمقدم حجز 60 ألف جنيه، ومساحات تتراوح من 100 متر مربع إلى 150 مترًا مربعًا.

وبالنسبة لمشروع جنة، تم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في: 6 أكتوبر- المنيا الجديدة- القاهرة الجديدة- الشروق- العبور، بمقدم حجز 80 ألف جنيه، ومساحات تتراوح بين 100 متر مربع إلى 151 مترًا مربعًا.