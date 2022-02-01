«يوناني مصري.. المسرح والرواية» ندوة ثقافية بمعرض القاهرة للكتاب

ناقش البرنامج الثقافى لمعرض الكتاب 53، دور المسرح والرواية فى دمج الثقافتين المصرية واليونانية، تحت عنوان «يوناني مصري.. المسرح والرواية»، عقدت الندوة ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمنفذ تحت إشراف الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالقاعة الرئيسية، بحضور الدكتور حاتم ربيع، الدكتورة غادة العبسي، الدكتور هشام درويش.

تفاصيل ندوة يوناني مصري في معرض الكتاب

تناولت الندوة، المعالجات المتعددة للمسرح والرواية، ودور المسرح والرواية في المقاربات الثقافية بين مصر واليونان، وتأثير حركة الترجمة التبادلية بينهما، وأهم روادها الذين أسهموا في المزج بين الأساطير اليونانية ونظيراتها، كما جرى استعراض أهم الاعمال الأدبية المسرحية والروائية، التي أدرجت في إطار تبادلي بين الثقافتين والمعالجات المتعددة المرتبطة بها.

وأشاد المشاركون باختيار اليونان كضيف شرف الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظرا لما تحظى به الحضارة اليونانية بروابط وثيقة الصلة بالحضارة المصرية عبر التاريخ، والمقاربات الثقافية العميقة والراسخة بينهما، وانعكاساتها على الموروثات الثقافية والاجتماعية المشتركة بين الشعبين، ونقاط الاتفاق المتأصلة بينهما في هذا الصدد.

البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يذكر أن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يستضيف مجموعة من الشخصيات الإبداعية البارزة في لقاءات وندوات متنوعة، تساهم في طرح قضايا مجتمعية هادفة في كل المجالات.

وتحل اليونان ضيف شرف الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وجرى اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل

ويشارك في معرض الكتاب 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، وتم تخصيص قاعة 5 لمعرض كتاب الطفل ناشري وأنشطة كتب الأطفال.