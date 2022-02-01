«الإسكان الاجتماعي»: الوحدات الجديدة تبدأ من 450 ألفا والحجز في 5 دقائق

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة ستطرح وحدات بأسعار مختلفة، تبدأ من 451 ألف جنيه، وتصل إلى مليون و900 ألف جنيه، موضحة أن مبادرة الـ3% لها شروط، تختلف عن الشروط التي يجب توافرها في مبادرة الـ8%، لافتة إلى أن المبادرة الأولى يتوقف سقف أعلى سعر للوحدة فيها عند مليون و400 ألف جنيه، أما مبادرة الـ8% فيصل سقف أعلى سعر فيها إلى مليون و900 ألف جنيه، مؤكدة أن الحجز سيكون إلكترونيا ولا يستغرق أكثر من 5 دقائق.

وأضافت «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، أنه بالنسبة لمستوى الدخل، فإن دخل الأسرة المتقدمة لمبادرة الـ3%، يجب ألا يزيد عن 14 ألف جنيه، أما الأعزب فيجب ألا يزيد دخله عن 10 آلاف جنيه، أما مبادرة الـ8% فيجب ألا يزيد دخل الأسرة عن 50 ألف جنيه، ولا يزيد دخل الفرد الأعزب المتقدم عن 40 ألفًا، في الشهر.

فئات مختلفة

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تسعى لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات في المجتمع المصري، مشددًة على أن هناك مصروفات تسجيل ومصروفات إدارية، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمشروع، والمواطن يمكنه الاطلاع عليها، ومن يعجبه وحدة سكنية يمكنه التقديم عليها، موضحة أن الإسكان متنوع بداية من سكن مصر، وجدية الحجز فيه ستكون حوالي 40 ألف جنيه، أما مشروع دار مصر فإن المقدم سيكون 60 ألف جنيه، ومشروع جنة سيكون 80 ألف جنيه.

الوحدات جاهزة للتسليم الفوري

وكشفت أن وحدات سكن مصر كلها ستخضع لمبادرة التمويل العقاري الـ3%، وهي موجودة في مدن أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والقاهرة الجديدة، وناصر، وغرب أسيوط والشروق، وبدر وحدائق أكتوبر، مشددة على أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، وبها كل الخدمات والمواصلات ومن يقدم يُنهي إجراءات التمويل مع البنك ثم يتسلمها ويعيش بها مباشرة.

وضع أصحاب المعاشات

وأوضحت أن الدخل هو العنصر الأساسي، ولكن هناك شروط للسن وهي أن يكون المتقدم أكبر من 21 سنة، والتمويل ينتهي عند سن المعاش، وهي على 30 سنة كحد أقصى، وأقل فترة هي 5 سنوات، وفي هذه الحالة سيزيد المقدم المدفوع ولكن بنفس الفائدة، لافتة إلى أنه حتى أصحاب المعاشات يمكنهم الحصول على تمويل للوحدات السكنية بداية من سن الـ60 وحتى سن 75 سنة، ويجب عليهم إحضار ما يثبت المعاشات التي يحصلون عليها، مشددة على أن الأسرة يمكنها التقديم على وحدة سكنية فقط إما الزوج أو الزوجة، ولا يجب أن يكون حصل على وحدة سكنية من الإسكان من قبل.