هشام ماجد: كان نفسي أبقى معيد بس فشلت وبقيت ممثل كوميدي

كشف الفنان هشام ماجد تسمية البعض للفنان محمد سلام بلقب «فيديو»، رغم أنه معروف في الوسط الفني بـ«سلام»، قائلا: «محمد سلام مشهور في أوساط الأصدقاء باسم (سلام) لكن جميعنا نلقبه بـ (فيديو)».

سر لقب فيديو

وسألت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، عن سر هذا اللقب؟ ليجيب الفنان محمد سلام قائلاً: «هذا اللقب يعود لفترة الدراسة وكان عندي وقتها نادي فيديو».

وتابع: «ممكن الناس مابتقاش عارفة يعني إيه شريط فيديو دلوقتي مع التقدم التكنولوجي وكان عندي نادي الفيديو في شارع فيصل أثناء الدراسة وهو مادفعني للتفكير في التمثيل، وكنت أشاهد أفلام أكشن وغيرها».

سقطت في كلية التجارة وكان نفسي أطلع معيد

وواصل: «بدأت أتفرج على العالم ده بعدما شاهدت بروس ويلس».

وكشف أنه كنت يدرس بكلية التجارة لكنه رسب في خمس مواد في التيرم الأول، قائلاً: «في الترم الأول شيلت 5 مواد وكان نفسي أطلع معيد وأحلامي انهارت.. ولذلك دخلت مجال التمثيل الكوميدي».

فيلم هو «حامل اللقب» الذي يبدأ عرضه بداية من الغد، وسيقام له هو الآخر عرض خاص في أحد السينمات بحضور أبطاله، كما أنه سيكون متاحا بالسينمات للجمهور في نفس وقت العرض الخاص.

وتدور أحداث الفيلم حول «يحيى» لاعب كرة القدم وزوجته «مسك»، التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجان لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بحدوث الأمر في الوقت غير المناسب، وهو فيجدان أنفسهما في مواجهة موقف صعب ويتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية.

الفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، مع ضيوف الشرف محمد ثروت، محمد كيلاني وعماد رشاد، من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.