خطوات شراء إصدارات الهيئة العامة للكتاب «أونلاين».. هتوصلك لحد البيت

أعلنت وزارة الثقافة، تحديث المنصة الرقمية لمعرض الكتاب، التي اطلقت في الدورة الماضية، إذ شهدت توفير مجموعة من الخدمات الجديدة، من بينها خدمة الشراء أونلاين، وتوصيل كتب هيئة الكتاب عبر البريد المصري إلى المواطنين في أي مكان داخل مصر، خلال فترة المعرض، التي تستمر فعالياته حتى 7 فبراير الجاري.

خطوات شراء إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب أونلاين

- الدخول إلى رابط المنصة الرقمية لمعرض الكتاب من هنا.

- اختيار الكتاب المراد شرائه والضغط على أضف للسلة.

- يمكنك متابعة التسوق، واختيار عدد الكتب.

- في النهاية يمكنك إتمام عملية الشراء، ودفع ثمن المشتريات.

- اختيار وسيلة دفع ثمن المشتريات المناسبة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للكتاب، قد أعلنت في وقت سابق، تسليم أول «أوردر» من الكتب المباعة عبر المنصة الرقمية للهيئة، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري، لافتة إلى أن التسليم تم بعد 48 ساعة من تسجيل الطلب إلكترونيا.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

تقدم المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أيضا، خدمة حجز تذاكر دخول المعرض أونلاين، كما تشهد الدورة الحالية، إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في هيئة الكتاب، إذ ينطلق بموسوعة «مصر القديمة» لعالم الآثار سليم حسن، بالإضافة إلى مجموعة من كتب الأطفال من سلسلتي «رؤية»، و«ما».

وتوفر وزارة الثقافة، عددا من التسهيلات للمواطنين، من أجل زيارة الدورة الحالية من المعرض، حيث تتعاون الوزارة مع عدة جهات من بينها وزارة الصحة، التي تقدم العديد من الخدمات الصحية داخل مقر المعرض، من بينها مركزين لتقي لقاح كورونا.

وتستمر فعاليات المعرض، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوم 7 فبراير الجاري، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، بمشاركة 1063 ناشرًا من 51 دولة تمثل قارات العالم، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.