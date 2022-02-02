محافظ الغربية يوجه بسرعة إنهاء رصف الطرق ويكلف بإنشاء لجان للمتابعة

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بسرعة انتهاء أعمال مشروعات رصف الطرق، والتزام أصحاب الشركات المنفذة بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال، وذلك في إطار سعي الدولة توفير حياة كريمة للمواطنين وتسهيل حركة سير المواطنين، وتحقيق سيولة الحركة المرورية.

تقارير يومية

وأشار محافظ الغربية، في بيان صحفي، اليوم، الأربعاء، إلى أنَّه كلف الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بسرعة تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الجداول الزمنية التي سبق أن حددتها الشركات المنفذة للمشروعات وموافاة المحافظة بالتقارير اليومية بنسب تنفيذ الأعمال ومدى التزام الشركات بالتنفيذ.

مشروعات تنفذ

وأوضح محافظ الغربية أنَّ هناك مشروعات رصف يتمّ تنفيذها حاليا ومنها مشروع توسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى أمام مزلقان السكة الحديد بناحية منشأة البكري وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية قدرها 4.3 مليون جنيه، إذ سيتيح هذا المشروع توسعة الطريق من منشأة البكري وحتى بداية سكة طنطا والذي تم رصفه.

وذكر أن هناك أيضا مشروع أعمال الرصف والتطوير في المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا، الطريق الرابط بين المنطقة اللوجستية والطريق الدولي (طنطا - قطور - طنطا - كفر الشيخ) بطول كيلو ونصف بتكلفة 47 مليون جنيه، توسعة طريق ميت حبيش الجديد.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

في سياق آخر، وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بالتنسيق مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بتدشين حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، وردع كل المخالفين قانونيا على مستوى الوحدات المحلية القروية بنطاق قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى.

يأتي ذلك تزامنا مع نهاية المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي ركزت أيضا على إزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء حسين لبيب عطية رئيس المدينة، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، حملة أمنية لإزالة هذه التعديات تحت إشراف المحاسب سعد نصر والمحاسب حيدر عطا الله نائبا رئيس المدينة، لردع كل مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.