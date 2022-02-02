بدء تنفيذ المرحلة الأولى لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بسفاجا

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، البدء في توصيل شبكة الغاز الطبيعي لمناطق المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتوصيل شبكة الغاز خلال احتفالات العيد القومي، مناشدا المواطنين بسرعة التعاقد لتوصيل المرحلة الأولى.

وأضاف رئيس مدينة سفاجا، أنَّه جرى التعاقد مع الشركة على توصيل شبكات خطوط الغاز لجميع مناطق سفاجا، مؤكّدًا رفع نواتج الحفر فور الانتهاء من أعمال الحفر وتوصيل الخطوط، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوصيل شبكات الغاز وتغطية جميع مدن المحافظة بالغاز الطبيعي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق لهم.

بدء العمل في توصيل الغاز الطبيعي بسفاجا

وكشف رئيس مدينة سفاجا، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بدء العمل في عدد من المناطق، وهي مناطق الأهالي والشيماء والإسكان الغربي والكيلو واحد والكيلو ثلاثة وحي الزهراء حتى نهاية شارع الاستاد ومنطقة مجلس المدينة، وكذلك فيلات الألومونيوم، ضمن المرحلة الأولى من خطة مد الشبكة بجميع مناطق وأحياء سفاجا.

رئيس مدينة سفاجا يناشد المواطنين بسرعة التعاقد

وطالب رئيس المدينة المواطنين بسرعة التعاقد مع شركة الغاز، حتى يستفيدوا من الدعم المرصود لهذه المرحلة، لافتاً إلى أنه «سيتمّ رصف هذه الشوارع بعد نهاية تركيب شبكة الغاز، وأي مواطن سيبدأ تركيب الغاز بعد إنهاء هذه الأعمال سيكون كل شيء على حسابه الخاص بما فيها إعادة رصف الشارع».

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا المواطنين عبر صفحتها الشخصية في مناطق المرحلة الأولى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن، ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة المواطنين من هذه الخدمة الحضارية، وكذلك الإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.