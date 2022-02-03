طلاب «تانية ثانوي» يختتمون الفصل الدراسي اليوم بالكيمياء وعلم النفس

يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الحالي 2021-2022، والتي بدأت الأحد 23 يناير الماضي، وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، حيث يؤدي نحو 600 ألف طالب وطالبة بـ«تانية ثانوي»، شعبة علمي امتحان مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان علم والنفس والاجتماع، ويبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين على أن ينتهي في الساعة الحادية عشرة ظهرا.

أسئلة الامتحان تغطي المستويات المختلفة

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ أسئلة الامتحان ستكون في حدود المقرر الدراسي المستهدف، وتتوزع على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها، وتتوازن بين المستويات المعرفية المختلفة.

وأوضحت الوزارة، أنّ أسئلة الامتحان تغطي مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب، وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب، طبقا للمواصفات التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

وتابعت وزارة التعليم، أنّه جرى التأكيد على المدارس الثانوية، بالتنبيه على واضعي الامتحان بأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

تفاصيل امتحان الكيمياء لـ«تانية ثانوي»

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مواصفات الفنية للورقة الامتحانية في مادة الكيمياء لطلاب تانية ثانوي، التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كما يلي:

المستويات المعرفية (الفهم) إلى 40% فهما بمجموع 12 درجة.

المستويات المعرفية (التطبيق) 40% تطبيقا بمجموع 12 درجة.

- تمثل المستويات العليا في امتحان الكيمياء 20%.

- 70% من الامتحان للاختيار من متعدد بما يعادل (21) درجة.

- 30% من الامتحان الأسئلة المقالية من نوع المقال القصير وتشمل: «الشرح الوصف - التفسير -التسبيب - ماذا يحدث لو - التوضيح – المقارنة - التصنيف» (9) درجات.