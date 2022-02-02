ضبط مصنع مخالف يعيد تدوير الزيوت في هضبة الأهرام

شن قطاع هضبة الأهرام بمرافقة مديرية الطب البيطري والصحة والتموين الجيزة، حملة مكبرة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت قيادة وكيل الوزارة تيسير عبدالفتاح، رئيس حي الهرم، وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام؛ لضبط جرائم الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

ضبط مصنع لإعادة تدوير الزيوت

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإعادة تدوير الزيوت أسفل عقار رقم 237 ح بهضبة الأهرام، وتحرر محضر للمخالفة، لعرضه على النيابة العامة.

كما جرى غلق وتشميع المصنع، وسحبت إدارة الإشغالات كل ما هو موجود بالمكان وإيداعها بمخزن القطاع، والمرور على أكثر من نشاط تجاري؛ للتأكد من صلاحية المنتجات.