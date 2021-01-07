ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام دون ترخيص في القاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري واستغلال السلع.

فقد تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط «مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام والخل كائن بدائرة قسم شرطة المرج» لإدارته المصنع دون ترخيص واستغلاله في تعبئة مواد غذائية «زيت طعام، خل» مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية:

4,800 طن خل معبأة داخل عبوات.

4 أطنان خل معبأة داخل تنك بلاستيك.

2 طن زيت طعام معبأة داخل تنك حديدي.

420 كيلو جرام زيت طعام معبأة داخل عبوات.

14 ألف عبوة وكرتونة فارغة معدة للتعبئة.

كمية من الاستيكارات.

وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.