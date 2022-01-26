«القابضة للمياه» تواجه الطقس السيئ بـ15 إجراء.. خط ساخن وفرق طوارئ

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدة إجراءات، على مستوى الجمهورية، للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء، كي لا تتعرض أي من المناطق على مستوى محافظات الجمهورية للغرق أو تعطل حركة المرور لساعات طويلة، كما كان يحدث خلال السنوات الماضية، وذلك مع بدء سقوط الأمطار من صباح اليوم.

«الوطن» تستعرض تفاصيل استعدادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة موسم الأمطار والسيول، وفقا لما صدر عن رئيس الشركة، المهندس ممدوح رسلان، فى بيان له.

استعدادات «القابضة للمياه» لمواجهة الطقس السيئ

1- رفع كفاءة المعدات «الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات».

2- توفير الأمن الصناعي والملابس الآمنة للعاملين بالشركة استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع.

3- توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

4- مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات.

5- التأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

6- تخصيص خط ساخن برقم 125 ومراكز لخدمة العملاء.

7- تشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

8- تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات.

9- التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، من خلال التنسيق الكامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الشركة القابضة، لمعرفة تطورات حالة الطقس.

10- حصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط (GIS)، والاستعانة بأجهزة التتبع لمتابعة العربيات من داخل غرفة العمليات المركزية، كوسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية على السيارات والمعدات، لتحريكها في الأماكن وفقًا للخطة.

تطهير شبكات الصرف وجاهزية المحطات

11- رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بمناطقها، لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقًا للاحتياج، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات التي بها أمطار في حالة الحاجة إلى ذلك.

12- مراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

13- تطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار.

14- التأكد من جاهزية المحطات والروافع.

15- تكثيف عمليات التطهير، رفع كفاءة المحطات، وصيانة خطوط الصرف.