ضبط 1.8 طن جمبري وكبدة دون بيانات.. و7 لصوص مساكن وقطاع طرق خلال 24 ساعة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم، كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية «جمبري وكبدة» مجهولة المصدر ودون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وعُثر داخل المخزن على 1,895 طن «جمبري، كبدة، مخ».

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط نصاب انتحل صفة موظف حكومي

وكثّفت وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، بتضرره من شخص «لا يعلم بياناته»، أوهمه بأنّه يعمل بإحدى الجهات الحكومية واستولى منه على مبلغ مالي نظير إنهاء إجراءات بيع سيارات بسعر مُخفض بمزاد خاص بالسيارات المتحفظ عليها بتلك الجهة، وسلّمه 4 صور إيصالات استلام نقدية مؤقتة كرسوم المعاينة الخاصة بالسيارات، مذيلين بخاتم شعار الجمهورية وأكلاشية «مزور».

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص بالمعاش له معلومات جنائية، مقيم في دائرة القسم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، من مسؤول بإحدى الجمعيات التابعة لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة جهازي لاب توب - هاتف محمول - ساعة يد من داخل مقر الجمعية محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط شخص بالقاهرة بحوزته مبلغ مالي مقلد بقصد ترويجه على المواطنين

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزته مبلغ مالي فئات مختلفة «مقلد»، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص نظير مبلغ مالي، لترويجها على المواطنين، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين بالقاهرة لسرقة أحد المواطنين بأسلوب التتبع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة بأنّه حال سيره بسيارته بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان إحدى السيارات باستيقافه عقب افتعالهما مصادمه معه، واستوليا منه على مبلغ مالي وجهاز لاب توب من داخل السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبيّن أنّها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة ومستأجرة لسائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وأنّ الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابن عمته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول حال تستقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، كما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك، حيث تتبعا المجني عليه حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حتى وصوله لمحل البلاغ، وارتكبا الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من جهاز اللاب توب بإلقائه بالطريق العام خشية تتبعهما من خلاله، وباستدعاء المجني عليـه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط لص مساكن

فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول، مقيمتان بدائرة القسم بأنّه حال استيقاظهما بالشقة سكنهما اكتشفا فتح إحدى نوافذ الشقة وسرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته المضبوطات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب التسلق، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة سرقة المساكن

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنّها حال وجودها بالفيلا سكنها الكائنة بأحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، فوجئت بشخصين يقتحمان الفيلا وتهديدها بسكين، كانت بحوزة أحدهما، واستوليا على متعلقات شخصية ومبلغ مالي كرها عنها ولاذا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة موظف أمن إداري سابق بالمجمع السكني محل الواقعة – أحد الأشخاص، مقيمان بمحافظة أسيوط.

ةعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فيث سرقة المساكن واستغلال المتهم الأول سابقة عمله بالمجمع السكني المشار إليه في ارتكاب وقائع سرقات، كما تم بإرشادهما ضـبط المسروقات المستولى عليها - 2 سـلاح أبيض «مطواة» مُستخدمان في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بسرقتها كرها عنها، واتخذت الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن ثلاجة لحوم تابعة لإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، لإدارته المحل دون ترخيص، وحيازته لحوم ودواجن مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين، وبحوزته 600 كيلو جرام مقطعات لحوم ودواجن وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد المأكولات وطرحها في الأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، تمكنت من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حال استقلالهم توك توك قيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمركبة لتسهيل تنقلاتهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بإستقبال إحدى المستشفيات جثة سائق، مقيم بدائرة القسم بها جرح طعني بالجسم على إثر مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق آخر، مقيم بدائرة القسم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام قطعة زجاجية، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بترتكابه الواقعة المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية.