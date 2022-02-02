ضبط 46 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالجيزة خلال شهر

تواصل أجهزة محافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حملاتها المكبرة لضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار ومصادرة اللحوم ومصنعاتها ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات على الأسواق ومحال والجزارة.

ضبط لحوم ومجمدات قبل طرحها

وتمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 46 طن لحوم ومصنعات لحوم ولحوم مفرومة ودهون حيوانية وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها في شهر يناير الماضي على ثلاجات حفظ اللحوم ومحال الجزارة وبيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت، قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

حملات تفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، اليوم، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين، بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تحصين 26401 رأس ماشية

من جانبة، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، في البيان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 57 محضرا حيال المخالفين، لافتا إلى تحصين 26401 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع وحمي القلاعية.

فيما شنت أجهزة حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق ومحال الجزارة بحدائق الأهرام، للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضه للمواطنين، وضبط المخالفات وتم مصادرة المضبوطات وإعدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالواقعة.