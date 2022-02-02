السجن 3 أشهر لـ «أب» بالجيزة.. صفع زوجته وابنته في الشارع

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بـ الحبس 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه، للمتهم بالتعدي بالضرب على نجلته وزوجته وسحلهما داخل أحد العقارات في أوسيم.

طلب الطلاق وراء الواقعة

وكانت التحقيقات الأولية، أسفرت عن وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته بسبب امتلاكها للعقار محل إقامتهم، وعلى إثرها طلبت منه الطلاق بسبب سوء معاملته لها ولأبنائها؛ مما دفعه لتعديه بالضرب على ابنته وزوجته داخل أحد العقارات بأوسيم.

كاميرات المراقبة ترصد تعدي الأب على نجلته وزوجها

وظهر الأب في فيديو رصدته كاميرات المراقبة، وهو يصفع ابنته ووالدتها وسط المارة في أحد الشوارع بمنطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدات البحث من القبض على المتهم عقب انتشار الفيديو، كما تبين أن المتهم له سجل جنائي، ومطلوب على ذمة إحدى القضايا.