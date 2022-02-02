بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

أصيب أربعة أشخاص، بينهم طفل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «أسيوط - سوهاج» الشرقي، على الطريق السريع بساحل سليم، ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السريع «الغريب - ساحل سليم»، بدائرة المركز ووقوع إصابات.

انتقال قوات الأمن لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «537 رف ف»، ما أسفر عن إصابة كل من دينا صبري عبد الغني، 23 سنة، والسيد عز عبد الجواد، 70 سنة، وعبدالله السيد عز، 20 سنة، سائق السيارة، وآدم أحمد رجب، 3 سنوات، وجميعهم مقيمون بساقلتة في محافظة سوهاج.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الجامعة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق في محل بقالة دون إصابات

وفي سياق آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بنشوب حريق في محل بقالة بديروط القرشية، بشارع مدرسة التجارة، بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتفل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق في محل بقالة ملك المواطن محمد بهاء الدين، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون ثمة إصابات، ونجم عن الحريق احتراق محتويات المحل بالكامل.

وبسؤال صاحب المحل، ذكر أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.