خطوة بخطوة.. احسب قيمة استهلاك الكهرباء لـ شهر فبراير 2022

يبحث مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية مع بداية كل شهر، عن الآليات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها بجميع المحافظات، لكيفية احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، خاصة بعد الزيادة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتزامن مع فاتورة شهر اغسطس الماضي 2021.

طرق احتساب فاتورة استهلاك الكهرباء للعدادات التقليدية عن فبراير 2022

وكشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء لـ«الوطن»، عن طرق احتساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لـ شهر فبراير الحالي 2021 للعدادات التقليدية والقديمة، مضافا إليها خدمة العملاء، وفقا لكل شركة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الكمية المستهلكة وخدمة العملاء لكل شريحة

- استهلاك 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها‏.

‎‏‎ 50كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيها.

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه.

‎‏- استهلاك 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها.

‏‎‏‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا.

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎.

‎‎مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه.

‏- استهلاك 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه.

‏ 150 × 0.77 = 115.5 جنيه.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

‏- استهلاك 200 كيلووات ساعة = 160 جنيها.

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات.

‏- استهلاك 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها.

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

- استهلاك 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

100 × 1.06 = 106 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎.

‎‏- استهلاك 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها.

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏ ‎150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

100 × 1.28 = 128 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‏.

- استهلاك 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها.

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا.

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا.

300 × 1.28 = 384 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها.

- استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات

‎ ‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا.

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎.

** استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها.

2000 × 1.45 = 2900 جنيهًا‎.

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها.