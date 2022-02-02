بعد إعلان مجلس الدولة قبول طلبات التعيين بالنسبة للخريجين والخريجات من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 في وظيفة مندوب، ازدادت معدلات البحث حول موعد ومكان سحب ملفات التعيين للذكور والإناث وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، حتى لا يفوتهم المهلة الممنوحة من قِبل المجلس لسحب الملفات والتقديم.

خطوات سحب ملفات التعيين بـ وظيفة مندوب مساعد

ووفقًا للمنشور الرسمي الصادر من مجلس الدولة، يتم سحب الملفات من مقر المجلس ويراعى عند سحب الملفات الالتزام بالمواعيد المحددة لكل جامعة، وعند تقديمها يراعى أن تكون الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

مكان سحب ملفات التعيين بـ وظيفة مندوب مساعد

ويتم سحب الملفات من مقر مجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزة.

موعد سحب ملفات التعيين بـ وظيفة مندوب مساعد

وبدأ سحب ملفات التعيين للذكور والإناث وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022، وتستمر عملية السحب حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 9 من الشهر ذاته، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا وفقًا للآتي:

1. جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة - جامعة حلوان: يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022.

2. جامعة عين شمس - جامعة المنصورة - جامعة الزقازيق: يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022.

3. جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور - كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر- جامعة جنوب الوادي: يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022.

4. جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف - جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط - جامعة سوهاج: يوم الأحد 6 فبراير 2022.

5. أكاديمية الشرطة - جامعة المنوفية - جامعة السادات - جامعة بنها: يوم الإثنين الموافق 7 فبراير 2022.

6. جامعة بني سويف - جامعة المنيا - جامعة أسيوط - جامعة أسوان: يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022.

7. جامعات أخرى- التخلفات: يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022.

شروط وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

1. يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدمين من الذكور أو الإناث عن جيد.

2. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

3. أن يتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4. أن يجتاز المتقدم المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

5. أن تثبت لياقته الطبية وفق التحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

وعلى المتقدم أن يقدم المستندات الآتية:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسة.

- ما يفيد سداد مبلغ 500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 مجلس الدولة، في جميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.