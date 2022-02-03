برج العقرب حظك اليوم الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. فرصة لإنجاز أعمالك

من الصفات العامة لمواليد برج العقرب، أنهم يحبون البحث عن الحقيقة أينما كانت ويبذلون مجهودات عديدة ومحاولات لا تتوقف من أجل الوصول إليها في مختلف المواقف الحياتية، شخص مفكر فعقله لا يتوقف عن التفكير، وواثق بشدة من نفسه لدرجة قد تعكس غروره للآخرين ومن حوله، يحب الجلوس وحده كثيرا ويستمتع بالمغامرات والنشاطات المختلفة التي يقوم بها، ويفضّل فصل الشتاء والأجواء الباردة.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا

اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج العقرب على المستوى المهني، فالوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمالك وأيضا لقضاء أوقات رائعة مع من حولك في العمل وأصدقائك أيضا.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على المستوى العاطفي يخبرهم بيوم مميز يمتلئ بالحب والحنان والمشاعر الإيجابية التي يتبادلها مع محبوبه.

عيوب برج العقرب

عيوب كثيرة تغلب على مواليد برج العقرب، فبجانب مميزاتهم توجد بهم بعض العيوب التي تسبب إزعاجا لمن حولهم، أبرزها أنهم أشخاص غامضون لا يفهمهم من حولهم بسهولة مما يجعل الكثيرين يعتبرونهم أشخاص يصعب التقرب لهم أو الحصول على حبهم والتفاهم معهم، ومن عيوبهم أيضا الغيرة فهم يغيرون من الآخرين خاصة في حال كانوا مرتبطين بشكل يزعج محبوبهم، وعلى المستوى المهني يغلب عليهم الغيرة أيضا وذلك لأنهم يعتقدون أن ذكائهم وقدراتهم تفوق أي شخص، وهذا غالبا ما يقودهم إلى الغرور والتعامل مع الناس بتعالي، فهم دائمًا ينتقدون كل شيء، وهذا ما يدفع الناس إلى الابتعاد عنهم.

ويحبون التملك فلا يقبلون مُشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر أبدا، فيعرف عنهم أن يحبون التحكم في الآخرين ويكونوا قائدين في العلاقة دون مشاركة أو سماع الطرف الآخر.

ومن عيوبهم أيضا حب الانتقام ممن أذاهم فلا ينسون الأمر ويتجاوزونه حتى مع مرور الوقت ويسعون إلى الانتقام ورد الأذى لمن أساء إليهم، ويميلون كثيرا إلى مقارنة أنفسهم بالآخرين ويشعرون بالسوء إذا كانوا أفضل منهم في أي مجال، ويغلب عليهم طابع العناد، ومن الصعب جدًا تغيير رأيهم، في أي أمر يقررونه أو يفكرون به، كما أنهم لا يثقون بأحد ودائما يتوقعون الخيانة.