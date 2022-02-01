برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

توقعات سارة، وتحذيرات يقدمها حظك اليوم وتوقعات الأبراج، لتصدرها قائمة محركات البحث، في العالم بأكلمه، إذ تقسم الأبراج الفلكية إلى 12 برجا، ينتمي كل مجموعة منهم إلى النارية، المائية، والترابية، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج.

ويجمع مواليد كل برج عدد من الصفات المشتركة، ويهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، لمعرفة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلًا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم لبرج العقرب، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج العقرب

يتصف رجل برج العقرب بأن لديه طاقة مفرطة، كما أنه يسعى دائما للنجاح، ويقبل على التعاون مع الآخرين، تقديم المساعدة، إذ تنتمي إلى مجموعة الأبراج الهوائية، بالإضافة إلى تميزها باللباقة والقدرة على الكلام، والنجاح والاجتهاد وحب العمل، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج، عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الاثنين، لأصحاب البرج، فعلى المستوى العاطفي الوضع غير مبشر.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والمالي

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج العقرب: «رغم الضغوط.. حاول أن تركز على أهدافك، واعتنِ بأعمالك».

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي والعائلي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج العقرب: «قد تشغلك مشاكل عاطفية أو عائلية، وتميل لاسترجاع ذكريات مؤلمة، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر».

مشاهير برج العقرب

ومن أشهر مواليد برج العقرب، الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر، الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر، الفنانة كيتي بيري ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر، طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر، الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر، الفنانة لبنى عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر، سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر، والنجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.