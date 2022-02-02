«نوفا» الإيطالية: صادرات الغاز المصري تصل إلى أعلى مستوى منذ 2011

ذكرت وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية، نقلا عن مسؤولين مصريين، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بلغت نحو 6.8 مليون طن في العام الماضي 2021، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.

وكان الدكتور طارق الملا وزير البترول، أعلن أن صادرات قطاع البترول المصري ارتفعت خلال 2021 بنسبة 84.28% لتصل إلى 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020، في تقدم كبير.

حجم صادرات الغاز المصري تضاعف 4 مرات

وأوضح المسؤولان، اللذان لم تذكر الوكالة اسميهما، اليوم، أن «حجم الصادرات تضاعف بأكثر من 4 مرات مقارنة بعام 2020، عندما أدى انخفاض الطلب العالمي والأسعار إلى خفض الإنتاج في مصر بدلا من التصدير».

وأضافا أن «أحجام الشحنات عام 2021 أغلقت على ارتفاع مع إغلاق الأشهر الثلاثة الأخيرة على أعلى 4 أرقام شهرية منذ عام 2011».

وتسعى مصر بقوة لتكون مركزا عالمي للطاقة، وقطعت شوطا كبيرا في هذا المسار، خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2014.

مصر تمتلك مصنعين للإسالة في إدكو ودمياط

ولفتت الوكالة الإيطالية إلى أن مصر تمتلك مصنعين للإسالة في إدكو ودمياط، وقام مصنع إدكو، الذي تصل سعته إلى 7.2 مليون طن سنويا، بشحن 3.82 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، من خلال 58 شحنة في 2021.

وأشارت الوكالة إلى قيام مصنع دمياط، الذي تصل سعته التشغيلية إلى 5 ملايين طن سنويا، بشحن 2.98 مليون طن منذ تشغيله في فبراير 2021 من خلال 47 شحنة.

وحققت مصر على مدار السنوات الماضية، طفرة غير مسبوقة في مجال الغاز الطبيعي، مع الاكتشافات العديدة التي توصلت لها الدولة بالتعاون مع شركات أجنبية، خصوصا حقل ظهر، الذي يمتلك كميات كبيرة من الغاز.