برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنه يستطيع السيطرة على مشاعره وحالته النفسية، فمن المستحيل على أن تعرف حالته خاصة ساعة الغضب، فهو يتميز بالجدية الشديدة التي تجعل من الصعب معرفة حالته المزاجية، ويتأثر مواليد هذا البرج بكوكب بلوتو، لأنه برج مائي، وقد تم تشبيه في العصور القديمة بأنه كالزهرة الجميلة ذات العطر الفواح إلا أنه يمتلك شوك يجعله يجرح كل من يحاول إيذائه.

صفات مواليد برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالقلب الطيب، والشخصية الرقيقة، فهو يتعاطف كثيرًا مع الأمور الانسانية، لكن مشكلته هي أنه يرفض الاستغلال أو الشعور بالضعف، لذلك يتحول عندما يشعر أن ما يربطه بالطرف الآخر هي مصلحة شخصية فقط، وقد يسعي إلى الانتقام بشتى الطرق، وهو لا يفضل أن يكون وحيدًا، أو انعزاليا، كما أنه يحاول دائمًا الوصول لأهدافه بأسلوب علمي، وهو قادر على اكتساب قلوب الآخرين، بغض النظر عن عيوبه.

ولأصحاب برج العقرب، المهتمين بعلوم ما وراء الطبيعة، نعرض لكم في سطور، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في التقرير التالي:

برج العقرب حظك اليوم مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فإن وجود القمر في المنزل الخامس في برج العقرب، فاليوم سيكون وقتا مناسبا حتى تتمكن من تحديد أهدافك، وما تريد تحقيقه في المستقبل القريب.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، تقول عبير إن اليوم قد يكون الأكثر حظًا لمواليد هذا البرج، بسبب وجود كوكب فينوس في منزل العلاقات، ما يجعله في مزاج جيد، ويدعوه للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب، طبيب القلوب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، ويوافق تاريخ ميلاده 16 نوفمبر، والفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر، الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر، الفنانة كيتي بيري ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر، الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر، الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر، سميرة أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 15 نوفمبر، والنجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.