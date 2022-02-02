خطوة جديدة اتخذها مجلس الوزارء، بتخفيض أسعار PCR كورونا الجديدة، في اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الحكومة، إذ على تعديل قيمة المصروفات الإدارية المتعلقة بإجراء تحليل السفر«19- COVID PCR»، فضلا عن تحليل «Antigen Rapid» لجميع المصريين والأجانب، إذ تصبح جميع قيمة المصروفات لتحليل «PCR» 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، وحققت تخفيض سعر pcr إلى و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق.

أسعار PCR كورونا الجديدة 175 جنيه

في إطار متابعة أسعار PCR كورونا الجديدة، بعد قرار الحكومة، قرر مجلس الوزراء تخفيض قيمة تحليل Antigen Rapid« 175» جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق، منوهة بأن إجراءات التخفيض تأتي في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا المستجد كوفيد 19، منوها بأن نسب الإشغالات في الأماكن المخصصة للعزل، ارتفعت الفترة الماضية بنسب مترددة، مؤكدا أن هتاك اكتفاء من كل المستلزمات الطبية المختلفة بكل الأدوية.

غالبية الإصابات المحجوزة بمستشفيات العزل من الحالات المتوسطة

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية الإصابات المحجوزة بمستشفيات العزل، من الحالات المتوسطة والشديدة، لافتا إلى أن إصابات كورونا في مصر، وخاصة من السلالة الجديدة أوميكرون تخطت نسبة الـ60%، وباقي النسبة موزعة على دلتا والسلالات القديمة.