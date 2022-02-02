«الموسيقيين» تنظم مسابقة لذوي الهمم: إنتاج مسرحية لتقديم أغاني الفائزين

أكدت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، دعمها للمواهب الشابة لاسيما من ذوي الهمم، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لهم، وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، في بيانٍ، أن «النقابة قررت الإشراف الفني على مسابقة لتنمية مواهب ذوي الهمم من الموهوبين، بجانب المواهب الواعدة، مع شركة A T one shot للإنتاج لإقامة مسابقة للغناء، وسوف يجري إنتاج عمل مسرحي متكامل من إنتاج الشركة وغناء الفائزين في المسابقة».

برنامج لتنمية القدرات واكتشاف المواهب

وأوضحت نقابة الموسيقيين أنّ «هذه أولي خطوات النقابة برنامجها لتنمية القدرات واكتشاف مواهب واعدة تحمل سمات وملامح الفن المصري المقدر لدى كل الشعوب العربية، وتظل مصر رائدة بفنها وثقافتها».