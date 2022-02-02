المؤبد لمتهمين اثنين من «عصابة جورج» للاتجار بالمخدرات في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لاثنين من المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة، ضمن تشكيل عصابي معروف إعلامياً باسم «عصابة جورج»، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كميات كبيرة من مختلف المواد والأقراص المخدرة، في منطقة «عزبة الصفيح» بالمنصورة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وغرامة مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم من هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، المكونة من المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من ‏المستشار السعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي والمستشار هشام غيث‎، وذلك في الجناية رقم 15031 ‎ لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة، المقيدة برقم 3047 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

المتهمان قاوما قوة مباحث أول المنصورة بالأسلحة

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية كلاً من «جورج ر. ف.»، 40 سنة، نجار مقيم بدائرة قسم ثاني المنصورة، و«حمادة م. ح.»، 29 سنة، عامل خردة، مقيم «عزية الصفيح» المنصورة، إلى محكمة الجنايات محبوسين، وذلك لأنهما في يوم 25 سبتمبر 2021، بدائرة قسم أول المنصورة، قاوما بالقوة والعنف ضباط بقسم شرطة أول المنصورة، والقوات المرافقة، وهم من الموظفين العموميين والقائمين على تنفيذ أحكام القانون، وذلك أثناء تأدية عملهم الوظيفي، بغرض الحيلولة دون ضبطهما، بأن أشهرا في وجوههم أسلحة نارية، عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش، ولم يبلغا بذلك مقصدهما، لتمكن القوات من ضبطهما على النحو المبين بالتحقيقات.

حيازة المتهمين لكميات كبيرة من المواد المخدرة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا جواهر مخدرة «الحشيش، ونبات الحشيش، ومخدر ميثا مفيتامين»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز الأول، وحاز الثاني بواسطته سلاحاً نارية «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

كما أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخائر، عبارة عن 10 طلقات، مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما أحرز الأول وحاز الثاني سلاحاً نارياً «بندقية خرطوش»، و150 طلقة، مما تستخدم على السلاح الناري.

وحازا بواسطة بعضهما البعض سلاحين ناريين «مسدسين» و60 طلقة، مما تستخدم على السلاح الناري، وحازا وأحرزا مواد تخضع لبعض قيود المواد المخدرة، تتصمن «بنزوهيكسول هيدروكلوريد، وكلونازيبام وهو أحد مشتقات البنزودیازپین، وبرييجبالين»، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحرز المتهم الثاني جوهرين مخدرين «الحشيش، وترامادول هيدروكلوريد»، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وضبطت القوات بحوزة المتهمين عدد 310 «طربة حشيش»، و440 علبة «ترامادول»، بإجمالي 88 ألف قرص، و44 بالتة «باركينول»، و10750 قرص «أبتريل»، و5500 قرص «أمتريل»، و190 قرص «كيميكريكا»، و1630 شريط «باركينول»، بإجمالي 16300 قرص، و130 قرص «ميجرانيل»، و10750 قرص «أموتريل»، وكمية من مخدر «الهيدرو»، وكمية من مخدر «الشابو»، ومن الأسلحة ضبطت بحوزتهما بندقية آلية كلاشينكوف، وطبنجة ستار، و146 طلقة خرطوش، و38 طلقة 9 مم، و10 طلقات آليه، كما جرى ضبط مبلغ 520 ألف جنيه.