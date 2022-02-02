فصل الكهرباء عن 5 قرى وتوابعها بمراكز كفر الشيخ غدا بسبب الصيانة

‏‎أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي، غداً الخميس، عن 5 قرى وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

فصل الكهرباء عن 5 قرى من 9 صباحا حتى 3 عصرا

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، حيث يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي «محلة القصب»، غرب كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل بقرية «محلة القصب» وتوابعها.

القرى المتأثرة بقطع الكهرباء

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن «مغذي فرامون»، شمال دسوق، وتتأثر بالفصل جزء من قرية «فرامون»، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي إبراهيم الدسوقي» في مركز مطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قرى الخريجين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي الغابات القبلية» بالرياض، ويتأثر بالفصل مصنع السكر والغابات 7 و9، إضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن «مغذي الحفير» بالحامول، وتتأثر بالفصل قرى «الطرمبات والشراقوة» وتوابعها.