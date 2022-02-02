ضبط شخص ادعى أنه «المهدي المنتظر» بعين شمس.. يهذي بكلمات غير مفهومة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على شخص ادعى أنه المهدي المنتظر، بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر حساب على «فيس بوك»، لشخص يزعم فيه أنه «المهدي المنتظر» ويقوم الإسقاط على رموز الدولة ومؤسساتها.

والدته: يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية لتعاطيه المخدرات

وكشفت التحريات، عن أن صاحب الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته هاتف محمول يحوي مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته تبين أنه يهذي بكلمات غير مترابطة، وبسؤال والدته (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) أفادت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية لتعاطيه المواد المخدرة بكثرة، وسابقة عرضه على العديد من أطباء الطب النفسي.