«التمثيل التجاري»: حجم صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بلغ 9 مليارات دولار في 2021

قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ومجلس شئون السلك التجاري بوزارة الصناعة، إن الجهاز كان لديه توجيه واضح من رئاسة الجمهورية بضرورة تحقيق 100 مليار جنيه كحجم صادرات منتجات مصرية، إلى دول الخارج، «علشان أقدر أوصل لهم، لازم يبقي فيه زيادات مرتفعة تصل لـ20% زيادة سنوية».

الواثق بالله: اشتغلنا بطرق مختلفة عن العام الماضي

أضاف «الواثق بالله»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه خلال السنوات الماضية لم يصل حجم تصدير المنتجات المصرية لأكثر من 10%، وفي بعض السنوات، لم ترتفع بأكثر من 3%، «كرسنا جهودنا المرة دي، وقعدنا مع الوزيرة، وحطينا مستهدفات لكل القطاعات، وكل قطاع اشتغل في إطاره، واتحركنا مع مكاتبنا التجارية في الخارج، وحطينا مستهدفات رقمية، بالتعاون مع المجالس التصديرية، واشتغلنا بطرق مختلفة عن العام الماضي والسابق له».

وأوضح أن الجهاز يعطي لكل مصدر مساندة تصديرية، قيمتها 10% من قيمة فاتورته، ما يساعده في حل الآلات والمعدات، وتطوير خطوط الإنتاج، لافتا إلى أن قطاع الكيماويات والأسمدة نجح في تصدير منتجات بلغت قيمتها 6.7 مليار دولار، وفي قطاع السلع الهندسية والإلكترونية، صدر بقيمة 4 مليارات دولار، وفي قطاع الملابس الجاهزة بلغ حجم التصدير 2 مليار دولار.

حجم الصادرات 9 مليارات دولار في 2021

وأكد أنه مع تذليل بعض العقبات لدى تلك القطاعات، سترتفع نسبتها بشدة، إذ إن أكثر مناطق العالم استيرادا من مصر الاتحاد الأوروبي كافة، دون المملكة المتحدة، إذ إنه في عام 2020، بلغ حجم الصادرات المصرية للاتحاد 5.8 مليار دولار، وفي عام 2021 بلغ حجم الصادرات 9 مليارات دولار، بنسبة زيادة وصلت لـ56%.

وأشار إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، بلغ حجم الصادرات المصرية في عام 2020، ما قيمته 1.6 مليار دولار، وفي عام 2021، تم تصدير منتجات بقيمة 2.5 مليار دولار، بنسبة زيادة 50%، وبالنسبة للمجموعة الأفريقية، بما فيها الدول العربية، بلغ حجم الصادرات المصرية لهم عام 2020 ما قيمته 3.8، وفي عام 2021 تم تصدير منتجات بقيمة 4.5 مليار دولار.