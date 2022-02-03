كل ما تريد معرفته عن نشأت منذر مدعي النبوة بعد القبض عليه

بعد أسابيع من ادعائه النبوة، ألقت قوت أمن الدولة في لبنان القبض على نشأت منذر مدعي النبوة، ووجهت له اتهامات عدة يأتي في مقدمتها ادعاء النبوة، وتوجيه التهديدات لإعلاميين، فضلا عن الإساء إلى دولة صديقة، في إشارة إلى هجومه على مصر.

القبض على نشأت منذر مدعي النبوة أعاده إلى الواجهة، بعد أن كان مادة للسخرية خلال الأسابيع الماضية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد هجومه على المصريين والادعاء أنه سينالهم عقاب بعد سخريتهم منه.

أهم المعلومات عن نشأت منذر مدعي النبوة

- هو مواطن لبناني يحمل الجنسية اللبنانية ويعيش في لبنان.

- تشير بعض المعلومات إلى أنه كان يعمل من قبل بأحد الكازينوهات.

- ظهر قبل أسابيع بجوار متخصصة لبنانية في علم الفلك هي كارمن سليمان.

زعم مدعي النبوة أنه يحمل رسالة تسمى النورانية

- ادعى منذر الذي سمى نفسه منذر مجد النور أنه نبي جديد مرسل من السماء.

- قال مدعي النبوة كذلك إنه يحمل رسالة تسمى النورانية.

- يدعو نشأت منذر أتباعه إلى الابتعاد عن اللحوم واعتماد الأطعمة النباتية.

- قابلته مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية غير مسبوقة.

أزمة نشأت منذر مدعي النبوة مع المصريين

- أثارت سخرية المصريين غضبا كبيرا لدى نشأت منذر.

- توعد نشأت منذر المصريين بالعقاب الإلهي على حد زعمه.

- اللبنانيون يتبرأون من نشأت منذر ويسخرون منه

النصب والدجل

- اتهمه كثيرون بالنصب والدجل والبحث عن الشهرة.

- طالبت دار الإفتاء في لبنان بالقبض عليه بتهم تتعلق بإثارة الاضطرابات الدينية.

- الاتهامات التي وجهتها له دار الإفتاء اللبنانية تقدر عقوباتها قانونا بالسجن والغرامة المالية وفق قانون العقوبات اللبناني.

نشأت منذر في يد أمن الدولة اللبناني

- ألقت السلطات اللبناينة القبض عليه مساء أمس الأول.

- يقال إنه وضع قيد الاحتجاز في نظارة أمن الدولة بالعاصمة بيروت.

- يؤكد محاميون لبنانيون أنه سينال عقوبته في إطار قانون العقوبات اللبناني.