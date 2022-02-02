اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحان الهندسة ورقيا في المدارس

يؤدي اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة والقاهرة، امتحان مادة الهندسة ورقياً في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

الامتحانات لا تخرج من كتاب المدرسة

وشددت المديريات التعليمية في بيان لها، على جميع الطلاب بضرورة مراجعة المقرر الدراسي من كتاب المدرسة بشكل جيد وحل النماذج المتوفرة فيه، موضحة أن الامتحانات لا تخرج من كتاب المدرسة وتم وفق المواصفات الفنية التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضافت المديريات، أن المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم تساعد على فهم كيفية الإجابة على الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدة على الطلاب بضرورة متابعتها والاستفادة منها، مشيرة إلى أنه تم تدريب الطلاب على الأسئلة الجديدة خلال فترة الفصل الدراسي الأول.

التأكد من مطابقة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحة أنه تم التأكد من مطابقة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية ويتم يومياً متابعة الإدارات التعليمية تحت إشراف وتوجيهات رئيس غرفة العمليات، ياسر أنس، مديرعام الإدارة العامة للتعليم العام والتجريبيات.

وأضافت في بيان لها، أنه يتم التواصل بين موجهي عموم القاهرة بالموجهين الأوائل لاستقبال أي شكوى أو خطأ بالامتحان وتم رصد عدم وجود أي سلبيات داخل الإدارات أو وجود أي شكاوى من الامتحان، لافته إلى أنه غير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي أو أي مذكرات خارجية، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لعقد الامتحانات.