السكة الحديد تكشف موقف تأخيرات قطارات اليوم.. تصل لـ120 دقيقة

أعلنت هيئة السكة الحديد، موقف التهديات والتأخيرات اليوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، بغرض تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

60 دقيقة تأخيرات القطارات على خط أسيوط أسوان

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل عنها، أنّ متوسط تأخيرات القطارات على خط الصعيد، جاء في (القاهرة / أسيوط) 120 دقيقة، وعلى خط (أسيوط - أسوان) 60 دقيقة، فيما بلغ متوسط التأخيرات على خط (القاهرة - الإسكندرية) 90 دقيقة، وخط (طنطا - المنصورة - دمياط) 60 دقيقة، وخط (قليوب - شبين القناطر - المنصورة - الزقازيق) 60 دقيقة.

السكة الحديد تعتذر للركاب عن التأخيرات

واعتذرت هيئة السكة الحديد، لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، عن تأخيرات القطارات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، موضحة أنّها تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

السكة الحديد: إجراءات صارمة لمواجهة أوميكرون

وعلى الجانب الآخر، أكدت هيئة السكة الحديد، تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس متحور كورونا الجديد أوميكرون، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين من أي مكروه، موضحة أنّ جميع القطارات العاملة على الخطوط منتظمة ولا يوجد أي أعطال أو معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.