5 قرارات لجامعة المنصورة وعرض موقف مراكز الاختبارات الإلكترونية

عقد مجس جامعة المنصورة اجتماع جلسته رقم 582، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، حيث اتخذ المجلس خلال الاجتماع 5 قرارات، تتضمن الموافقة على إعفاء 6 من طلاب الدراسات العليا من ذوي الهمم من سداد رسوم تحسين الخدمة التعليمية المقررة، كما اعتمد المجلس لائحة برنامج درجة الليسانس في الآداب، برنامج الإنتاج التلفزيوني والسينمائي بنظام الساعات المعتمدة، وهو برنامج نوعى بمصروفات، بالإضافة على الموافقة على عقد مذكرة تعاون مع جامعة «لويفيل» بالولايات المتحدة الأمريكية، في مجال الهندسة والحاسبات، وأحيط المجلس علماً بما تم إنجازه حتى الآن من إنشاءات بجامعة المنصورة الأهلية في مدينة ‏جمصة، بمحافظة الدقهلية.

الموافقة على تنظيم البعثات والإجازات الدراسية

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، فقد وافق المجلس على آلية تطبيق المادة 24 من قانون تنظيم البعثات والإجازات الدراسية رقم 149 لسنة 2020، على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة المختلفة، العائدين من أي نوع من أنواع الإيفاد الموضحة بالمادة رقم 8، والموافقة على اعتماد جوائز لأعلى معدل استشهاد للأبحاث العلمية.

تقرير عن الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنصورة

واستعرض الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، تقريراً عن الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، التي تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 للتحول الرقمي، مؤكداً أن الجامعة اهتمت بإنشاء مراكز للاختبارات الإلكترونية بأقصى جودة، وتم بالفعل إنشاء ثلاث مراكز اختبارات إلكترونية كأسبقية أولى، ويجري الإعداد لإنشاء المزيد من المراكز في الأسبقية الثانية، لخدمة طلاب جامعة المنصورة، وتوفير بيئة عمل متكاملة، تحقق الهدف المطلوب، وتتماشى مع التحول الرقمي.

تضمن التقرير أن الأسبقية الأولى تشمل 2400 جهاز بكليات الطب والصيدلة والهندسة، بحيث يكون المركز الأول بكلية الطب، ويضم 6 قاعات بطاقة 750 جهازاً، والمركز الثاني في كلية الصيدلة، يضم 3 قاعات، بطاقة 700 جهاز، والمركز الثالث بكلية الهندسة، ويضم 6 قاعات بطاقة 950 جهازاً، بالإضافة إلى تواجد 300 جهاز بكلية التجارة، و200 جهاز بكلية الحاسبات والمعلومات، بينما تشمل الأسبقية الثانية 3000 جهاز بكليتي الجقوق والتجارة، منها 1500 جهاز بكلية الحقوق، و1500 جهاز بكلية التجارة.

تجارب لتدريب الطلاب على الاختبارات الإلكترونية

وتم بالفعل إجراء الاختبارات التجريبية لبعض الكليات المشاركة في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 -2022، لتدريب الطلاب على نظام الاختبارات الإلكترونية، وتم عقد اختبارات منتصف العام للفصل الدراسي الأول في بعض المقررات المختارة من كليات مختلفة، بإجمالي 3253 طالباً، وتم قياس مدى رضا الطلاب عن أداء الاختبار بشكل إلكتروني كامل، تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة بشأن انعقاد الاختبارات الإلكترونية.

وعقدت اختبارات لعدد 10 كليات لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتم عقد الاختبارات في 332 مقرراً، بإجمالي 57720 طالباً، ومن المقرر أن يتم في الفصل الدراسي الثاني استكمال بنوك الأسئلة، والتوسع في اجراء الاختبارات الإلكترونية بكافة كليات جامعة المنصورة.